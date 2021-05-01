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معارض تركي يهاجم أردوغان ونظامة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب لبلاده

السبت 01/مايو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
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توقع زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها الرسمي في 2023. 

 

وقال داود أوغلو إن الانتخابات المبكرة طبيعية في الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا، فضلا عن زيادة الفساد.

 

وأضاف داود أوغلو أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة هذا العام وارد، وأن هذا الاحتمال مرتفع للغاية في عام 2022.


 
 

وتابع داود أوغلو قائلا: “لو كان السيد رجب طيب أردوغان في المعارضة اليوم، لكان قد طلب انتخابات مبكرة بصوت عالٍ. ما الذي يمكن أن يكون أكثر طبيعية من الانتخابات المبكرة في بلد أدى فيه الاقتصاد إلى مثل هذا الفقر ووصل الفساد إلى هذا المستوى؟”.


 
 

متحدثا عن الوضع الاقتصادي، أشار داود أوغلو إلى أن “163 فنانًا انتحروا العام الماضي. لأنهم لم يتمكنوا من توفير رزقهم”، مؤكدا أن الفساد أصبح أمرا طبيعيا، وأصبح الفساد هو جوهر الأعمال.

 

كما انتقد رئيس حزب المستقبل عدم وجود جرعات لقاح كافية لفيروس كورونا، حيث قال: “قالوا، في العام الماضي سنقوم بالتطعيم المحلي، وسنبدأ التطعيم في أبريل، وقد جاء أبريل. لا يوجد لقاح. عليك تنويع اللقاحات لحماية شعبك وصحتهم. لا ينبغي أن نعتمد على مكان واحد .أصبحوا مدمنين على لقاح سينوفاك” الروسي.


 
 

وفي السياق ذاته، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، قبل نحو، إنه يتوقع انتخابات مبكرة في نهاية العام، وأصدر تعليماته إلى طاقمه، قائلاً: “أنتظر الانتخابات في الخريف، فاستعدوا”.


 
 

زعيم المعارضة التركية، قال: “أتوقع أن يتم عقد انتخابات مبكرة في الخريف، يبدو أن هذا ما سيتم”.


 
 

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب اردوغان كان قد دعا في فبراير الماضي إلى إعداد دستور جديد

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