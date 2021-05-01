معلومات لا تفوتك عن سبت النور الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

تصدر سبت النور اليوم الموافق الأول من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وهي الاحتفالية السنوية التي تحييها الكنيسة الأرثوذكسية.





سبت النور





واحتفلت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بذكرى سبت النور والتي تأتي ضمن أسبوع الآلام، والذي يطلق عليه أيضاً "سبت الفرح"، وهو اليوم الذى يأتى بعد الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح.





معلومات عن سبت النور





ويسبق سبت النور يوم عيد القيامة ويعد تحضيراً له وقضاه المسيح فى قبره بعد موته مصلوباً، حيث جاء فى رواية الإنجيل، أن يسوع دفن مساء الجمعة من قبل رجل يُدعى يوسف من الرامة.





سبت النور ورواية وضع حجر على باب القبر





ووضع حجر كبير على باب القبر في سبت النور وكان يوم السبت هو عيد الفصح اليهودى وفى فجر يوم الأحد، جاءت النسوة إلى القبر فوجدن الحجر مدحجراً والقبر فارغ وملاكاً على القبر أخبرهنَّ أن يسوع قد قام من بين الأموات.





سبت النور وإجراءات كورونا





وحذر قداسة البابا تواضروس الثانى من الموجه الثالثة لكورونا، مؤكداً على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة وإحياء مناسبة سبت النور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.



