Advertisements

سلطان الجابر: يوم زايد للعمل الإنساني قيمةً بالغة الحضور والتأثير

السبت 01/مايو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
Advertisements
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، أن "يوم زايد للعمل الإنساني" يمثل قيمةً بالغة الحضور والتأثير بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يكتسب عاماً بعد عام أهمية عالمية كبرى، تؤكدها إنجازاتنا الوطنية على صعيد العمل الإنساني، وما تقدمه الدولة من مبادرات وشراكات ومساعدات في مختلف أنحاء العالم، إيماناً والتزاماً بمبادئ وقيم العمل الإنساني التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال في تصريح بهذه المناسبة : كان الشيخ زايد قائداً عظيماً لم يدخر جهداً في سبيل مد يد العون للشعوب، وترسيخ حضور دولة الإمارات عالمياً في ميدان العمل الإنساني، بتوفير المساعدات والمنح والدعم والعون دون تمييز.. وتستمر القيادة الرشيدة بالسير على نهجه، فقد حققت دولة الإمارات ريادة عالمية بنهاية العام الماضي، بعدما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، فيما بلغ إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة إلى 178 دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول عطاء وسخاء إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها منذ تأسيس الدولة نحو 275 مليار درهم، وأن هذا النهج في العمل الإنساني، وتعزيز التسامح والأخوة الإنسانية، وتحقيق السلم والرخاء، والعمل الدؤوب من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يمثل بصمة واضحة لدولة الإمارات في مسيرة الحضارة الإنسانية.

أخبار تهمك

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ أقل من ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتصار السيسي توجه رسالة لعمال مصر في عيدهم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة وحيدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 8 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:53 م

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

05:03 م

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

05:08 م

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى