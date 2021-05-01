من خلال "الفجر الفني" أحمد شاكر عبد اللطيف يوجه رسالة لأهالي الشهداء

عاد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف للساحة الفنية من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار2"، في دور محمد عويس.



ووجه أحمد شاكر عبد اللطيف رسالة لأهالي الشهداء من خلال "الفجر الفني" قائلا: "أحب أوجه رسالة للشهداء، وهو أننا مهما تحدثنا عنهم ووصفنا ما فعلوه من أجل وطنهم لا يمكن أن نوفي حقهم، كما يقول بين الشعر "الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا" حيث أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الشهيد..ورسالتي لأهالي الشهداء "انتو أبطال انتو بتتحملو غياب رب الأسرة وتفتقدو في حياتكو أعز الناس على قلوبكم..وإن شاء الله يوم القيامة لما نشوف الشهيد بياخد أهله وبيدخل بيه الجنة هنحس فعلا بالقيمة اللي بيقدمها".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



