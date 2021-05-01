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الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

السبت 01/مايو/2021 - 05:30 م
محمد شريف
محمد شريف
محمد الدمتناوي
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حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شروطه من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تركية أشارت إلى أن نادي طرابزون سبور التركي، يرغب في التوقيع مع محمد شريف مهاجم المارد الأحمر، بالميركاتو الصيفي.

وتابعت: "النادي التركي عرض على القلعة الحمراء الحصول على خدمات شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند يتيح له الشراء بشكل نهائي".

واختتمت: "النادي الأهلي طلب مبلغ كبير وصل الى مبلغ 7.5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، خاصةً أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق".

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محمد شريف رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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