الصين : نعمل على مواجهة ممارسات المنافسة غير العادلة في السوق

دعت السلطات الصينية المعنية، لتعزيز إنفاذ القانون التنظيمي وتحسين قواعد الرقابة والإشراف، وذلك خلال لقاء حول تحسين الجهود لمواجهة المنافسة غير العادلة.

وشارك في اللقاء الهيئة الوطنية لتنظيم السوق وأجهزة حكومية أخرى، متعهدين باتخاذ تدابير وإجراءات شاملة للحد بحزم من مختلف سلوكيات المنافسة غير العادلة.

واستشهد تشانغ قونغ رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، بتكرر حدوث حالات منافسة غير عادلة، وظهور حالات جديدة، لافتاً إلى أن أعمالاً متعلقة حول هذه القضية تواجه حالياً ظروفاً ومهام وتحديات جديدة.

ودعا تشانغ إلى التعاون بين الوكالات الحكومية لإحراز تقدم أكبر في تعزيز أعمال مواجهة المنافسة غير العادلة، والحفاظ على سوق عادلة ومنظمة.