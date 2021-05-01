موعد مباراة الإياب بين فياريال وآرسنال في نصف نهائي الدوري الأوروبي





يستعد فريق آرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره فياريال الإسباني يوم الخميس المقبل 6 مايو ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأووربي.





وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فياريال يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فياريال يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





وكان فريق فياريال تمكن من الفوز على نظيره أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



