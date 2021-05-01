ملخص مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18





مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 .. واصل العمل الدرامي الذي يقدمه النجم أحمد السقا برفقة مي عمر وأمير كرارة إثارته التي نالت إعجاب الجماهير.





مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18





وشهدت أحدث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 بمقابلة فاطمة "ريم سامى" عساف "أحمد السقا" وأكدت له أن أحمد مالك يذكرها به، وعندما قال لها بحبك عينه كانت مثل عينك أثناء حديثك عن جليلة "مى عمر".





مفاجأة في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18





وحضرت الغازية الغجرية دهب في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 وسألت عساف عن حقيقه استعداده للزواج من جليلة بعد طلاق غفران "أمير كرارة" لها، ليرد عليها بأنه حقيقى.





ظهور دهب خلال مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18





وفاجأت دهب الجميع بحديثها حيث قالت إن أحمد السقا كان يلعب بها وأوهما أنه يريد الزواج منها لرغبته في وجود شخص له عند بكرى زلط "عماد زيادة" وأن لا يمكن أن يتزوج راقصة وغجرية ضمن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18.





اعتراف عساف في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18





واعترف عساف خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 بأنه أظهر أوراقه ويلعب عالمكشوف مع بكرى، لتهدده دهب بالانتقام، وتعود وتسأل بكرى عن الأمر ليخبرها بأن كان على علم بأن عساف لن يتزوجها وأنه كان يدرك أن عيناها على السرايا ويوضح طمعها.





فاطمة تقابل مالك في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18





كما شهدت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 مقابلة فاطمة للفنان أحمد مالك الذى عاتبها على إغلاق هاتفها وترد عليه بأنها لا تعلم اذا كانت مقابلتها له قرار صحيح أم خطأ.





مالك يعاتب فاطمة في الحلقة 18





وعاتب مالك فاطمة على عدم إخباره بأن شقيقه داش حاول الاتصال بها لتخبره بأنها لم تكن تريده أن يتعارك مع أخيه، وبعدما انتهى من لقائها يظهر سليم يراقبه، ينتهي مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 بذهاب دهب إلى سرايا غفران وتخبره بأن والدته شامية ليست مع عساف وأنما بكرى هو الذى يخفيها في مفاجأة كبرى.



