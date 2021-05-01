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صحة شمال سيناء تناشد المواطنين الالتزام بمنازلهم

السبت 01/مايو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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ناشد الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى، بمديرية الصحة شمال سيناء، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج والالتزام بالمنازل خلال هذه الفترة، مؤكدًا على خطورة الموجة الثالثة، ومدى شراسة فيروس كورونا المتحور، وأن ذلك يستوجب التحذير لكل الأهل والأصدقاء من خطورة هذه المرحلة الخطيرة.

وأشار الدكتور حاسم، أن الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، ولكنه قد ينفجر في ظل استمرار الاستهتار بهذه الموجة وعدم الالتزام بالإجراءات، لافتا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أصبح فرض عين الآن، وأنه يجب تضافر المجهودات من الجميع وعدم القاء المسؤولية على أحد بعينه، فجهود الكل مطلوبة جدا في هذه المرحلة.

وطالب جميع مواطني شمال سيناء، الالتزام كل أحدا في بيته حفاظا على سلامتهم وصحتهم ومواجهة فيروس كورونا، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يلزم كل فرد بيته خلال أيام الأجازة وتجنب التجمعات الكبيرة، مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الآمن واتباع آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية والقائها في القمامة وعد الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع كافة الإجراءات.

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