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إيرادات السياحة التركية تنخفض 40% خلال الربع الأول من 2021

السبت 01/مايو/2021 - 05:41 م
السياحة التركية
السياحة التركية
وكالات
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 كشفت الببيانات الصادرة من معهد الإحصاءات التركي ، أن إيرادات السياحة في تركيا هبطت 40.2 في المائة في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، كانت إيرادات السياحة في تركيا هبطت خلال العام الماضي 65 في المائة إلى 12.059 مليار دولار، ما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبرى خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس.

وذكرت وكالة الإحصاء التركية أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس) الماضيين، تراجع بنسبة 53.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب "الألمانية".

من جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84 في المائة.

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