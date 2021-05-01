تعرف على خطط باريس سان جيرمان الخاصة بالصفقات الجديدة





يتجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى عقد عدة ثفقات هامة أهمها التعاقد مع رونالدو وميسي، في ظل رغبة مبابي لاعب الفريق في الرحيل عن النادي والانتقال إلى ريال مدريد.





- مخططات النادي بالنسبة لرونالدو:

يخطط رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل، بالإضافة أن رونالدو يرغب في الرحيل عن النادي الإيطالي في الصيف المقبل وحسب ما ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن اللاعب يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو إلى باريس سان جيرمان بعد فشل سعيه في العودة إلى ريال مدريد.





- مخططات النادي بالنسبة لميسي :

يرغب النادي الفرنسي أيضا في ضم ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأسباني حيث أنه لم يجدد عقده مع ناديه بعد.





- مخططات النادي بالنسبة إلى مبابي:

يرغب كيليان مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل ولم يتوصل معه النادي لأي انتفاق حتى الاَن.





- مخططات النادي بالنسبة لنيمار:

من المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل وقد عرض النادي على نيمار ومبابي أيضا راتب سنوي يقدر بـ30 مليون يورو صافي الضرائب لإقناعهم بالتجديد لكن لم يتم التوصل لقرار بعد.





ومن الواضح أن النادي الفرنسي سوف يشهد تغيرات كبيرة في صيف 2022 سواء بانتقال أو رحيل اللاعبين الذي يضعهم مالك النادي بمخططه.



