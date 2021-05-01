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كيف كان النبي يغتنم فضل العشر الأواخر من شهر رمضان؟ مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 05:49 م
شيماء حسن
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شرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن العشر الأواخر فرصة كبيرة وعدم اغتنامها يعني فواتنا للخير الكثير.

وقال "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "الرسول كان يهتم بها وكان يعتكف بها، والاعتكاف يعني خروج عن مجال الدنيا وملذاتها وشهواتها".

وأضاف "الاعتكاف هو انقطاع تام وتفرغ تام لله سبحانه وتعالى يعني تخرج من الدنيا وتقرب إلى الآخرة والله سبحانه وتعالى، وهذه الأيام لها ميزة لم تكن موجودة لغيرها ولذلك لابد من مضاعفة العمل خلال هذه الأيام".

وتابع " قراءة القرآن وحتى سماعه وإن كان دون فهم لمعاني بعض الآيات هو عبادة في حد ذاتها، نريد أن نعيش بالقرآن سماعًا وقراءة وتلاوة وتدبرًا في كل تفاصيل حياتنا، وعلينا أن نتدبر القرآن ونحن نقرأ والوقوف على معاني الألفاظ لأن مجرد القراءة عبادة".

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