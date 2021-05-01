أبرزها تطبيق الإجراءات الاحترازية.. 6 توجيهات من رئيس الوزراء للمحافظين لمواجهة كورونا

تكثف الحكومة من جهودها، لمواجهة الموجة الثالثة المحتملة من جائحة كورونا، التي بدأت خلال شهر مارس من العام الماضي، في مدينة ووهان الصينية، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 151 مليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة.



وبالتزامن مع عدد من المناسبات، تحرص الحكومة كل الحرص على تقليل التجمعات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيقها بشكل صارم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر.



وتأتي إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، بالتوازي مع إجراءات أخرى، كالتأكيد على جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال أي حالات مصابة بلفيروس وعلاجها، إلى جانب المضي قدما في حملة التطعيم بلقاحات كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد المرض، كأحد أهم خطوات حصاره والقضاء عليه.



وتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جميع المحافظين، اليوم السبت، للاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة كورونا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين، لمواجهة جائحة كورونا، لا سيما بعد ارتفاع أعداد المصابين، وفقا للتقرير اليومي الذي تعلنه وزارة الصحة والسكان:



- التشديد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.



- التأكد من توافر أرصدة الأكسجين الطبي، خصوصا في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا.



- التشديد على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم للإجراءات الاحترازية، خصوصا في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات.



- عدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى.



- الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع إقامة أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم.



- التشديد على المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الجائحة، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات.







إحصائيات كورونا في مصر



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الجمعة، عن خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170773 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 61 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 227552 حالة، من ضمنهم 170773 حالة تم شفاؤها، و13339 حالة وفاة.