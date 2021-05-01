دعاء التاسع عشر من رمضان 1442.. اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ





دعاء التاسع عشر من رمضان .. توجد العديد من الأمور المهمة التي يبحث الصائمون عليها، طوال شهر الصيام الطيب المبارك، مثل مواقيت الصلاة والأدعية.





دعاء التاسع عشر من رمضان





وتصدر دعاء التاسع عشر من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الصائمون كل يوم، حيث يزيد البحث عن أفضل الأدعية المستحبة طوال رمضان.





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ويحرص المرء المسم على التضرع إلى الله بالأدعية المستحبة ذات الفضل الكبير ما زاد البحث عن دعاء التاسع عشر من رمضان الذي يوافق اليوم السبت الأول من مايو 2021.





دعاء التاسع عشر من رمضان 1442





دعاء التاسع عشر من رمضان : "اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ".



