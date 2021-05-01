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زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية

السبت 01/مايو/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنه قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الاداره بالتنسيق مع المزراعين وعمل تعاقد معهم على زراعة محصول عباد الشمس الزيتي

خلال ذلك تم الزراعه بناحية م الجمال على مساحة 5 افدنة مطورة بالري الحديث لدى المزارع عبد العزيز عبد التواب وشارك أثناء الزراعة لإعطاء التوصيات اللازمه المهندس نصر رئيس قسم المكافحه بالادارة والمهندس جمعة رشاد مدير جمعية م الجمال.

وذلك للاهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية،قسم المحاصيل الزيتية بمواصلة تنفيذ خطة التوسع فى المحاصيل الزيتية لتقليل فجوة الاستيراد، والتوسع فى المساحات المجمعة المنزرعة بالمحصول الزيتى لأستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.
زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية
زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية
زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية
زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية
زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية
زراعة الفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية على 5 أفدنة ري حديث تزرع عباد الشمس بمركز طامية

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