رئيس جامعة الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد



يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المصريين الأقباط، بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة المجيد.



وأشاد سيادته بما تقوم به الكنائس المصرية من جهود لإرساء قيم المواطنة التسامح والمحبة، مشيرًا إلي أن وحدة الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

