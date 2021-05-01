إغلاق الحدائق والمتنزهات.. إجراءات "الزراعة" لمواجهة كورونا في شم النسيم

إجراءات عدة، اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لمواجهة جائحة كورونا، بالتزامن مع شم النسيم، الذى يتم الاحتفال به يوم الإثنين المقبل، وفى ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل يومى، وفق إحصائيات وزارة الصحة والسكان، التى تعلنها بشكل يومى.



وتأتى تحركات وإجراءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، متماشية مع إجراءات الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، والحد من تفشى الفيروس، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، إذ إنه منذ الإعلان عن ظهور الجائحة، خلال شهر مارس من العام الماضى، ومنذ الإعلان عن أول حالة إصابة بكورونا فى مصر، اتخذت الحكومة عددا من القرارات، وتحركت فى محاور عدة، لمواجهة الجائحة، من خلال تطبيق إجراءات الغلق الجزئى، وفرض إجراءات احترازية مع تشديد العمل بها، لتشمل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، ومنع إقامة أى تجمعات من شأنها ان تؤدى إلى التزاحم، وانتقال العدوى من شخص لآخر، إلى جانب منع مظاهر الاحتفال بالعديد من المناسبات التى جاءت فى ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، بالشكل الذى يحد من انتشار المرض، وبالتالى تسهل عملية السيطرة عليه.



وقد تكللت جهود الحكومة خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا بالنجاح، على المستوى الصحى والاقتصادى، إذ نجحت مصر فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وانعكس ذلك على تحجيم أعداد الإصابات رغم ارتفاع معدلات الإصابة فى عدد من الدول المتقدمة، وخروج الوضع الوبائى فيها عن السيطرة، وتواصل الحكومة تكثيف الجهود من أجل العبور بمصر من الموجة الثالثة بأقل الخسائر مثلما حدث فى الموجتين السابقتين.



ومن بين الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة كورونا، منع الاحتفال بالمناسبات التى تشهد تجمعات وتؤدى إلى تزاحم المواطنين.



ومن بين تلك الاحتفالات، شم النسيم، الذى اعتاد المصريون فيه على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، إلا أنه وبسبب الظروف التى فرضتها جائحة كورونا، اتخذت وزارة الزراعة إجراءات عدة حياله، بهدف مواجهة كورونا، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إغلاق حديقة الحيوان خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.



- إغلاق حديقة الأورمان.



- إغلاق حديقة الأسماك.



- إغلاق جميع الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات.



وجاءت قرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



‏وفي سياق متصل، أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توجيهاته إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع وشم النسيم، لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة، حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.