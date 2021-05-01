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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19

السبت 01/مايو/2021 - 05:58 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 .. حقق العمل الدرامي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي وبمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية نجاحاً كبيراً بعد عرض 18 حلقة.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19

ويترقب المشاهدون عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 لمعرفة التفاصيل الجديدة، بعدما توصل رجال أمن الدولة إلى موقع تواجد الإرهابي الخطير ماهر بعدما ساعدهم أحمد داش في التعرف عليه.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 أحداثاً ساخنة حيث انتهت الحداث السابقة عند نقطة مهمة، حيث توجهت القوات للمكان الذي يتواجد فيه ماهر والشقة المليئة بالمتفجرات.

موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 لمعرفة التفاصيل الجديدة حيث حاول أحمد داش مساعدة زكريا ويوسف من أجل تخفيف العقوبة المحتمل أن يتم الحكم عليه بها.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 لمتابعينا الكرام في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 19 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.


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