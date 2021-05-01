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موعد مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وروما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

السبت 01/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره روما الإيطالي يوم الخميس المقبل 6 مايو ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره روما يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق مانشستر مانشستر يونايتد ضد نظيره روما يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد تمكن من الفوز على روما بنتيجة 6-2 في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

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