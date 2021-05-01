تصريح مفاجيء من كلوب بشأن مانشستر سيتي

يواصل مانشستر سيتي مسيرته مقتربا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة في أربعة أعوام ويقول الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يتوقع استمرار فريق المدرب بيب غوارديولا في التفوق على الجميع في الموسم المقبل أيضا.





وسيطر ليفربول على البطولة في الموسم الماضي وتوج بلقبها لكن سيتي سيستعيد اللقب مطلع الأسبوع الحالي إذا فاز على كريستال بالاس في وقت لاحق من اليوم السبت وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد فريق المركز الثاني غدا الأحد.





وعانى ليفربول الذي يحتل المركز السادس بسبب الإصابات وتراجع المستوى وهو يقاتل من أجل الحصول على مكان في المربع الذهبي ومن ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وقال كلوب في مؤتمر صحفي "الأمور تزداد صعوبة دائما لأن مانشستر سيتي لا يتوقف أبدا. هذا واضح. فهو لم يتوقف ولن يتوقف، طوال عامين متتاليين كنا خلفه مباشرة. وفي عام واحد تقدمنا عليه لكننا لا نتوقع حدوث هذا ثانية طوال الأعوام العشرة المقبلة على التوالي".





وأشار كلوب إلى أن المنافسة على اللقب في الموسم المقبل ربما تصبح أكثر صعوبة بالنسبة لفريقه نظرا لكثرة الفرق التي ستدخل صراع المنافسة على اللقب.





وقال المدرب الألماني أيضا "الآن مانشستر يونايتد يعود من جديد. ومن الواضح أن تشيلسي في حالة جيدة أيضا ولديه فريق من الطراز الأول.. لذا فإن الأمور لن تصبح أكثر سهولة".





وأضاف كلوب "وبالتأكيد ستكون هناك فرق أخرى مثل ليستر سيتي الذي يقوده مدرب غاية في الذكاء ولديه فريق قمة يتعامل مع مواقف مختلفة". وأردف قائلا "وكذلك لا ينبغي استبعاد توتنهام هوتسبير أو أرسنال كما أن وست هام يونايتد في حالة رائعة. فيكف إذن ستكون الأمور أكثر سهولة؟ الأمر الجيد بالنسبة لمانشستر سيتي هو أنك تواجهه مرتين فقط في كل موسم".





وأكد كلوب أن تركيزه حاليا منصب على المواجهة المقبلة أمام مانشستر يونايتد وعلى تحقيق الفوز فيما تبقى لفريقه من مباريات حتى نهاية الموسم. وقال عن ذلك "في الموسم المقبل سنبذل قصارى جهدنا من جديد. لكننا الآن نركز على مباراة الأحد".



