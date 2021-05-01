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اللقاء المُنتظر.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 01/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره بيراميدز، غدًا الأحد الموافق الثاني من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.


وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع المباراة التي تجمع بين الزمالك وضيفه بيراميدز، على قناة أون تايم سبورت.

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