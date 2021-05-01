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هل تنتهي مسيرة رونالدو مع يوفنتوس ؟

السبت 01/مايو/2021 - 07:01 م
كريستيانو
كريستيانو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يشعر بالإحباط والوحدة في صفوف السيدة العجوز.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن رونالدو تغير مؤخراً وبات يتصرف بشكل مختلف تماما عما كان عليه عندما وصل إلى تورينو في البداية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن رونالدو لا يحاول رفع نسق زملائه في الملعب كما اعتاد ولا يبدو أنه يستمتع بكرة القدم على الإطلاق كما أصبح عصبيا وسريع الإنفعال وبعيدا جدا عن بقية زملاؤه في الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو يبدو أنه استسلم ولم يعد يقاتل بنفس القدر الذي اعتاد عليه في المباريات, حيث باتمختلفا جدا أمام فيورنتينا وهي علامة مقلقة, حتى أنه لم يعد حتى يحاول إخفاء هذه المشاعر كما أنه يظهر معزولا على أرضية الملعب.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو يبدو أنه يقترب أكثر فأكثر من الرحيل عن صفوف البيانكونيري وأن أنباء رحيله كانت قليلة دائماً لكن الأمور ازدادت سوءا في الآونة الأخيرة بعد إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس رونالدو الهجوم في يوفنتوس

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