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كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

السبت 01/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته على رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد كارتيرون لمجلس إدارة ناديه، عدم ممانعته في رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك، طالب إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأزمات الأخيرة.

ودخل محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في أزمات خلال الساعات الماضية مع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، رفض بسببها الاستمرار.

ويمتلك عواد عدة عروض خارجية، أبرزها من الدوري السعودي، للحصول على توقيعه، حيث من المقرر أن يحسم موقفه بنهاية الموسم الجاري.



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