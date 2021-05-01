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ريال مدريد يمنح راموس مهلة جديدة لتجديد عقده

السبت 01/مايو/2021 - 07:30 م
راموس
راموس
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن تجديد عقد الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يحافظ على عرضه من أجل تجديد عقد راموس نجم وقائد الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ويستطيع النجم الإسباني التوقيع مجانًا الآن مع أي نادي.

وأكدت  الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد مدد عرضه الخاص بتجديد عقد راموس لكن دون تغيير صيغته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العرض يحمل تاريخ انتهاء صلاحية في مارس الماضي لكن تم تمديده بسبب قيمة راموس وما يمثله للميرينجي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن راموس لا يزال يتمسك بالتجديد لمدة موسمين بينما يعرض ريال مدريد عقدًا لمدة موسم واحد فقط.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تخفيض الراتب في العقد الجديد ليس أمرًا رئيسيًا بالنسبة إلى راموس.

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