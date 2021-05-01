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ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 2-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

السبت 01/مايو/2021 - 06:04 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 2-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الأحد؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا ليلا
وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس غدا ليلًا، معتدلة على أنحاء البلاد كافة، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 20

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 20

شبين الكوم 37 20

دمنهور 35 20

بلطيم 29 19

مطروح 31 19

السلوم 36 18

سيوة 40 23

بورسعيد 28 20

دمياط 27 19

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 31 19

رفح 30 18

رأس سدر 37 21

نخل 35 16

نويبع 36 26

طابا 34 23

كاترين 31 17

الطور 36 21

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 37 24

مرسى علم 34 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 38  22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبورماد 36 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 24 

ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 2-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

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