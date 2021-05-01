عاجل - بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك









كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن تجدد المفاوضات بين مسئولي الفريق السماوي، والدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وأكد المصدر، أن المفاوضات في الوقت الحالي متقدمة بين نادي بيراميدز وفرجاني ساسي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر، أن رغبة فرجاني ساسي الأولي هي البقاء مع نادي الزمالك، ولكن في حال توفير كافة طلباته المالية والتعاقدية، وهو الأمر الذي وضحه اللاعب إلى مسؤولي بيراميدز.





وأشار المصدر، أن فرجاني ساسي لم يوقع على أي عقود لنادي بيراميدز، حتي هذه اللحظة، ومن المقرر أن تنتهي كافة الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي.



