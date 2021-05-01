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موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان 2021

السبت 01/مايو/2021 - 06:06 م
موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان
موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان
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موعد آذان المغرب.. شهدت الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك زيادة البحث عن مواقيت الصلاة والآذان وكذلك عدد ساعات الصوم والأدعية.

موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان

ويبحث الكثيرون عن موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان 2021 الذي يوافق الأول من مايو والذي ينطلق بعد دقائق.

ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان في المحافظات الكبرى، بالسطور التالية: 

موعد آذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان

القاهرة 

6:33

الإسكندرية 

6:40

أسوان 

6:17

الأقصر 

6:21

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