



ننشر التفاصيل الكاملة لخدمة التصديقات القنصلية من البريد المصري





قدمت هيئة البريد المصري لعملائها، بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، خدمة طلب التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين والأجانب، من خلال مكاتب البريد، كأحد خدمات الحكومة الإلكترونية التي توفرها الهيئة، موضحةً أنه يحق لوزارة الخارجية، عند وجود اعتمادات غير كاملة أو مستوفاة، رفض التصديق، وبناءً عليه يتم ارتداد المستند، ويحق للعميل استرداد رسم التصديق القنصلي فقط، دون الأجرة البريدية.





كما يحق لوزارة الخارجية عند الاشتباه في مستندات أو أختام مزورة مصادرة المستندات، ويحق للعميل في هذه الحالة استرداد رسم التصديق فقط، ويحق له أيضاً معرفة مكتب التصديق الذي صادر المستندات.





وترصد لكم متابعينا الكرام التفاصيل الكاملة لخدمة التصديق القنصلي، المقدمة من قبل البريد المصري، ومميزاتها، والمستندات التي يتم التصديق عليها، ومعايير التسليم.





مميزات خدمة التصديق القنصلي من البريد المصري





1 - إمكانية الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين .





2 - تسجيل بيانات العميل آلياً متضمناً الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري .





3 - تحصيل رسوم الخدمة آلياً واستخراج إيصال متضمناً بيانات العميل و المعاملة.





4 - إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة، لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على الموقع الإلكتروني للبريد المصري.





5 - إمكانية استلام المستندات بعد التصديق عليها بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية «SMS» لطلب التوجه لمكتب البريد لاستلام المستندات بعد التصديق.





6 - إمكانية استلام المستندات بمحال الإقامة بخدمة البريد السريع.





7 - استرداد رسوم الخدمة في حال رفض قطاع التصديق القنصلي التصديق لعدم استيفاء الاعتماد اللازم من الجهات المختصة.





المستندات التي يتم التصديق القنصلي عليها من خلال مكاتب البريد





- الشهادات الدراسية.





- وثائق وشهادات الأحوال المدنية.





- التوكيلات.





- المستندات التجارية.





- شهادات الخبرة وعقود العمل.





- شهادات الخبرة وتراخيص السلاح الصادرة من وزارة الداخلية أو أقسام الشرطة أو مديريات الأمن.





- صحيفة الحالة الجنائية.





- شهادات التحركات والجنسية.





ونوهت هيئة البريد إلى أنه تطبق الشروط والأحكام الخاصة بقطاع التصديق القنصلي، حيث يلزم توافر اعتماد الجهات المعنية على المستندات.





معايير التسليم





- التسليم داخل مكاتب البريد.





- التسليم في محل الإقامة، حيث يقوم العميل بتحديد عنوانه كاملاً أثناء طلب الخدمة، ويتم التوزيع في يوم العمل التالي من استلام الإصدار من مصلحة الأحوال المدنية داخل نطاق شبكة البريد السريع.







