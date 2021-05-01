تعرف على تصريحات محمود الخطيب بشأن ستاد الأهلي الجديد

قال محمود الخطيب، رئيس النادي، إن وضع حجر الأساس لـ«استاد النادي ‏الأهلي» كان حلما كبيرا للاعبين والجماهير، وجميع محبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه بعد وضع حجر الأساس اليوم، هناك بعض الخطوات التي سيتم تنفيذها.





وقال إن الخطوة الأولى، هي الاتفاق ‏على وجود أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في إنشاء الاستادات العالمية؛ ‏لتصميم استاد النادي، وهذا الأمر سيتم البدء فيه بعد الحصول على موافقة الدكتور أشرف ‏صبحي، وزير الرياضة، على الشركة التي ستقوم بتصميم الاستاد، وهذا الأمر سيتم خلال فترة ‏تصل إلى10 أيام.‏





وأكد رئيس الأهلي، أنه ليس قلقا على تمويل استاد الأهلي، وأن البحث عن مصادر ‏التمويل لا يشغله في ظل وجود الملايين من جماهير النادي.‏





وأضاف الكابتن الخطيب: الأهلي اسمه كبير جدا.. ومنذ لحظة وضع حجر الأساس اليوم لاستاد ‏الأهلي، سيكون هناك تهافت للتواجد والمساهمة، ليس لأشخاص ولكن لاسم النادي الأهلي الذي ‏تقف وراءه جماهير بالملايين.‏



