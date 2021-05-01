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تعرف على تصريحات محمود الخطيب بشأن ستاد الأهلي الجديد
السبت 01/مايو/2021 - 06:08 م
الفجر الرياضي
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قال محمود الخطيب، رئيس النادي، إن وضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» كان حلما كبيرا للاعبين والجماهير، وجميع محبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه بعد وضع حجر الأساس اليوم، هناك بعض الخطوات التي سيتم تنفيذها.
وقال إن الخطوة الأولى، هي الاتفاق على وجود أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في إنشاء الاستادات العالمية؛ لتصميم استاد النادي، وهذا الأمر سيتم البدء فيه بعد الحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على الشركة التي ستقوم بتصميم الاستاد، وهذا الأمر سيتم خلال فترة تصل إلى10 أيام.
وأكد رئيس الأهلي، أنه ليس قلقا على تمويل استاد الأهلي، وأن البحث عن مصادر التمويل لا يشغله في ظل وجود الملايين من جماهير النادي.
وأضاف الكابتن الخطيب: الأهلي اسمه كبير جدا.. ومنذ لحظة وضع حجر الأساس اليوم لاستاد الأهلي، سيكون هناك تهافت للتواجد والمساهمة، ليس لأشخاص ولكن لاسم النادي الأهلي الذي تقف وراءه جماهير بالملايين.
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