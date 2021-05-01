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محمد عمارة يطلق تصريحا مثيرا بشأن رمضان صبحي

السبت 01/مايو/2021 - 07:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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يرى محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار رمضان صبحي بالذهاب إلى بيراميدز كان صحيحا للغاية ولم يرتكب أي خطأ في ذلك.

وقال عمارة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" مساء اليوم: "رمضان صبحي لم يخطئ في الذهاب إلى بيراميدز فهو قراره ويرغب في أن يكون رقم 1 دائما".

وتابع: "رمضان صبحي يحب نفسه بشدة وأنا أعلم ذلك منذ أن كنت أدربه في مراحل الناشئين".

واختتم: "لو كنت مكان رمضان صبحي لفعل مثلما فعل فلا أحد يمكنه أن يرفض عرضا مثل العرض الذي جاءه من بيراميدز".

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