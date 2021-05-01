في 7 خطوات.. كيف يمكن استخراج رخصة للبناء بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة؟

اعتبارا من اليوم السبت 1 مايو 2021، ولمدة شهرين، بدأت وزارة التنمية المحلية، التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، التى تم اختيارها.



ويأتى تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة بعد التوافق عليها، وبعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.



وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، مؤكدا أنه تم توجيه المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خصوصا بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى، ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها خطوات استخراج رخصة للبناء بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة:



فى البداية يجب العلم بأن العقد المشهر شرط أساسى للتقدم بطلب الحصول على رخصة بناء، وتكون خطوات استخراج الرخصة على النحو التالى:



- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء، وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة من تحقيق الشخصية، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للاجهات للاختيار منها، وكذلك بيانا يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.



- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، وكذا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة، لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف جميع المستندات التى نص عليها قانون البناء، وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، وكذا أصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.



- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجى وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفيا لجميع المستندات.



- يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة، وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.



- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجى لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.



- حال رغبة المواطن فى الشروع فى البناء، على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى، وفقا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجى، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجى.



- حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجى، والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة، يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.