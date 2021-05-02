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أبرزها "الموجة الحارة".. ظواهر جوية حذرت منها الأرصاد حتى نهاية الأسبوع

الأحد 02/مايو/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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جدد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التحذير من عدد من الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأسبوع الحالي، إذ من المقرر أن تشهد مصر موجة حارة، فتواصل درجات الحرارة الارتفاع بداية من اليوم الأحد، وحتى يوم الأربعاء المقبل، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، واعتبارا من يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة، على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

القاهرة 37 درجة مئوية
ويؤكد خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة غدا 37 درجة مئوية، وترتفع أيضا على المدن الساحلية الغربية، لتسجل السلوم 36 درجة على غير العادة خلال هذا الوقت من العام، وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوع قادم يصاحبها مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح، خصوصا فى الفترات المسائية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والمدن المطلة على البحر الأحمر.

وعلى الرغم من تلك الموجة الحارة، يحذر خبراء الأرصاد من الشروع وتخفيف الملابس، إذ يشهد فصل الربيع عادة تقلبات عدة في الأحوال الجوية، وإن كانت حالة الطقس تتحسن عما كانت عليه في فصل الشتاء، وتكمن تقلبات الربيع في تذبذب درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، لذا ينصح خبراء الإرصاد بتخفيف الملابس فقط عند الإعلان عن استقرار درجات الحرارة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الأحد 2 مايو 2021، وحتى يوم الجمعة 7 مايو 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:

يوم الأحد 2 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

يوم الإثنين 3 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 4 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 5 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:

يوم الخميس 6 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 7 مايو 2021:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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