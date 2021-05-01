محمد علاء لـ"الفجر الفني: ساعدتني اعترافات زوجة همام عطية في تأدية دوري بـ"الاختيار2"..وهذا سبب لقب "مولانا"

نجم برع أثناء مشاركته بدور الإرهابي همام عطية في "الاختيار2"، واستفز الجمهور من خلال اتقانه دور الإرهابي، حيث ظهر في فض رابعة وهو يدفع "الخطيب" ويفر هاربا، كما تعجب الجميع من هدوءه وإقناعه للشباب بالإنضمام إلى الجماعة، وتفاجأ به الجمهور حيث اعتادو على رؤيته بدور الرجل الجنتل، وهو الفنان محمد علاء.



وحاور "الفجر الفني" الفنان محمد علاء والذي كشف لنا عن كيفية تأديته دور "همام عطية" بهذا الشكل وتفاعل الجمهور مع الدور وإليكم نص الحوار:



في البداية حدثني عن مشاركتك في مسلسل "الاختيار2"؟



مسلسل "الاختيار2" هو أهم مسلسل على الساحة الفنية.



من الذي رشحك للدور؟



دكتور بيتر ميمي هو من رشحني للدور، وكنت أريد المشاركة في الجزء الأول منه إلا أن انشغالي في مسلسل "البرنس" حال دون ذلك.



كيف استعديت للدور؟



قرأت تحقيقات زوجته، وجميع اعترافات الخلية صوت وصورة، وجمعت عدد كبير من المعلومات عنه وكان أبرزها أنه ولد بسويسرا.



حدثني عن كواليس التصوير؟



كواليس العمل كانت ممتعة للغاية حيث أن بيتر ميمي شخص شاطر جدا، ومتقن للعمل بجميع اتجاهاته، ومتعاون مع طاقم العمل كما أنه إفادة كبيرة لأي ممثل يعمل معه، وكنت سعيد جدا داخل التصوير حيث لقبوني بـ"مولانا" بسبب تركيزي في الدور وتعاملي باللحية دائما.



ما الصعوبات التي واجعتك أثناء تأدية الدور؟

من أكثر الصعوبات التي واجهتني هو رغبتي أن يصدق الجمهور الدور، لأن المسلسل يشاهده جميع فئات المجتمع، كما أنه عمل يخلد فيجب أن يراني الجمهور بشكل جيد عقب مرور سنوات عديدة.



حدثني عن تفاصيل دورك كـ"همام عطية" في "الاختيار2"؟



أجسد دور إرهابي يقوم بتفجير مؤسسات حيوية كل يوم جمعة، حيث يلقي القنبلة ويذهب لصلاة الجمعة، وكان يجب تأدية هذا الدور بالمنطق الذي عايشته لكي يستوعب الجمهور شكل الشخصية، وظهر ذلك في تجنيده لـ"إبراهيم" ووالده في وقت قصير، ومع ذلك هو شخص هادئ ويبتسم دائما، وهذا هو السبب في تكوينه خلية إرهابية.



ما رأيك في تجسيد دور الإرهابيين بشكل عام؟



دائما ما تظهر صورة الإرهابي، بصوت أجش ومظهر غير جيد، ولكن في الواقع الإرهابي هو شخص طبيعي حتى وإن كان يصطنع الإبتسامة لإستقطاب عدد من العناصر.



حدثني عن ردود أفعال الجمهور على الدور؟



أكثر تعليق آثار إعجابي هو "محمد علاء ده أكيد كان إرهابي وهو صغير"،وتفاعل الجمهور أيضا من خلال تعبيرهم عن الغضب بسبب عدم مشاكرتي بدور الرجل الجنتل كما اعتادو على رؤيتي.



هل شخصيات العمل في المسلسل حقيقية؟





جميع شخصيات العمل حقيقيين، من الشهداء والإرهابيين ماعدا زكريا يونس ويوسف الرفاعي.



واختتم محمد علاء حديثه معبرا عن سعادته لمشاركته في هذا العمل قائلا: "الاختيار مسلسل يشرف أي ممثل"، كما عبر عن حرصه الشديد لإتقان الدور.



