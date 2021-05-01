الرئيس الصيني يتعهد بالغاء المشروعات التى لا تفي بالمعايير البيئية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده ستجعل من خفض الانبعاثات نقطة محورية في استراتيجيتها البيئية خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تعهد بإلغاء المشروعات التي تستهلك طاقة كثيقة، ولا تفي بالمعايير البيئية.

وقال الرئيس الصيني خلال ترأسه جلسة دراسية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني:" الوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني، التزام جاد تجاه العالم وتحول اقتصادي واجتماعي عميق، ليس سهلا بأي حال من الأحوال،" بحسب ما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شي أنه "يجب إزالة المشاريع عالية الاستهلاك للطاقة وعالية الانبعاثات، التي لا تفي بالمتطلبات بحزم" وخلال قمة للمناخ عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، جدد شي هدف بلاده بأن تصبح خالية من الكربون بحلول .2060 وسوف تزيد الصين من استهلاك الفحم في الفترة من الآن وحتى عام.2025 وتعتزم خفضه في الخطة الخمسية التالية بداية من عام .2026 وأشار الرئيس إلى أن الحفاظ على النظام الإيكولوجي في الصين دخل مرحلة حيوية خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (-2021 2025، ودعا إلى الحفاظ على العزم الاستراتيجي وتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ارتفاع التعايش المتناغم بين البشر والطبيعة.

كما أكد أن التناغم بين البشرية والطبيعة "هو أحد السمات الأساسية للتحديث الاشتراكي للصين"، ودعا إلى بذل الجهود لتسريع التعديلات في مجالات الصناعة والطاقة والنقل واستخدام الأراضي.