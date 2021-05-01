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"الفجر الفني" يكشف مفاجأة حول حقيقة شخصية زكريا يونس ويوسف الرفاعي في "الاختيار2"

السبت 01/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت شخصية يوسف الرفاعي وزكريا يونس، وهما أحمد مكي وكريم عبد العزيز في "الاختيار2"، جدل الجمهور حول حقيقتهما التاريخية.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان محمد علاء، والذي كشف عن أن جميع شخصيات عمل مسلسل "الاختيار2" حقيقية فيما عدا زكريا يونس ويوسف الرفاعي حيث أنهما الشخصيتان الغير حقيقتان الوحيدين في هذا العمل.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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