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ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السبت 01/مايو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تخطط إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، لضم صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط هجومه.

وجدد نادي ريال مدريد الإسباني، رغبته في الحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفاندوفسكي، يرغب في الرحيل عن بايرن ميونيخ وارتداء قميص ريال مدريد.

واوضحت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، أن ليفاندوفسكي، بات محتمل رحيله عن بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد البولندي سينتهي في عام 2023، وهو ما يرجح رحيله قبل هذا الموعد من أجل تحقيق الاستفادة المادية من رحيله، حيث تدرس إدارة ناديه بيعه بـ 60 مليون يورو.

وأكدت أن وكيل أعمال المهاجم البولندي ليفاندوفسكي يدرس العروض المقدمة من عدة أندية أوروبية، بعدما لقي مرونة من جانب بايرن ميونيخ في مسألة بيعه.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، كان على مقربة من الانتقال إلى ريال مدريد في 4 مناسبات سابقة.

وذكرت أنه في موسم 2012-2013 وبعد أن سجل 4 أهداف في شباك ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا رفقة بوروسيا دورتموند الألماني، أبدى فلورنتينو بيريز رغبته في ضم اللاعب، وبدأ في التحرك نحو هذا الهدف.

والتقى بيريز بليفاندوفسكي بالمهاجم البولندي، في مباراة الإياب عند الخروج من غرفة ملابس ملعب "سانتياغو برنابيو" وتحدث معه عن إمكانية التعاقد معه، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

ويرجع فشل الصفقة وقتها إلى، عدم رغبته بيريز في الدخول في صراع مع بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى أن ضم ليفاندوفسكي إلى الميرنغي كان سيفتح أبواب الرحيل أمام كريم بنزيما الذي يقود هجوم ريال مدريد منذ عام 2009.

ويضاف إلى ذلك، أن قدومه كان من الممكن أن يتسبب في أزمة، في ظل تألق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في تلك الفترة.

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