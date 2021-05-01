زوجة عمرو سعد له بعد حلقة وفاة عطيات في ملوك الجدعنة: ابكيت الملايين بحلقة موت الأم



حرصت شيماء فوزي، زوجة النجم عمرو سعد، تهنئته بنجاح شخصية "سرية" وشاركت صورة من كواليس التصوير.



حيث نشرت صورة تجمعهم في كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع سرية ...كواليس ( ملوك الجدعنة )..مبروك النجاح الكبير....تخطيت الإبداع والتجسيد...لمستوي التوحد مع المشاهد ...وأبكيت الملايين بحلقة موت الأم".





وكان قد تصدر النجم عمرو سعد، تريند في تسع دول عربية منهم الكويت والسعودية وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة وشهدت وفاة عطية والتي تجسد دورها دلال عبد العزيز والدة سرية عمرو سعد.





وتدور أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.



المسلسل بطولة الفنان عمرو سعد، مصطفي شعبان، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى