Advertisements

زوجة عمرو سعد له بعد حلقة وفاة عطيات في ملوك الجدعنة: ابكيت الملايين بحلقة موت الأم

السبت 01/مايو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

حرصت شيماء فوزي، زوجة النجم عمرو سعد، تهنئته بنجاح شخصية "سرية" وشاركت صورة من كواليس التصوير.

حيث نشرت صورة تجمعهم في كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع سرية ...كواليس ( ملوك الجدعنة )..مبروك النجاح الكبير....تخطيت الإبداع والتجسيد...لمستوي التوحد مع المشاهد ...وأبكيت الملايين بحلقة موت الأم".


وكان قد تصدر النجم عمرو سعد، تريند في تسع دول عربية منهم الكويت والسعودية وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة وشهدت وفاة عطية والتي تجسد دورها دلال عبد العزيز والدة سرية عمرو سعد.


وتدور أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

المسلسل بطولة الفنان عمرو سعد، مصطفي شعبان، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مفاجيء من كلوب بشأن مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعة

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي