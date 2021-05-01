عائلة فارس الأندلسي تتآمر لسجنه في أولاد الغول

يتابع الجمهور في قلق يوسف الغول (فارس الأندلسي) بعدما تتجمع الظروف ضده بعد مقتل والده حيث تتركه زوجته بعدما تكتشف علاقته بالمغنية أحلام، فيما تتآمر زوجة أبيه وأخيه الكبير لتلفيق جريمة قتل والده له.



وفي مواجهة صعبة بين فارس وزوجته تتهمه بتركها تدفن والدها فيما هرب هو مع المغنية أحلام وتطلب منه نسيانها، فيما تكشف أحلام له أن أمينة هي أمه، وخلال التحقيقات يجد فارس نفسه متهمًا بقتل والده بعدما شهد الشهود بحدوث شجار بين الابن وأبيه ومعرفة زواجه في السر وعدم رضاء الأب عن عمله في الموسيقى، فيما يؤيد هارون أخيه إمكانية قتل فارس لوالده بدعوى الطمع ويحاول إقناع إخوته بالشهادة ضده حتى لا تحبس أمهم.



يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعًا محتدمًا طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.



يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدريدي، شاكرة رماح، وحلمي الدريدي. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.



فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.