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أتليتكو مدريد يعبر عقبة إلتشي بشق الأنفس ويواصل تصدره للدوري الإسباني

السبت 01/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
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اقترب فريق أتلتيكو مدريد خطوة جديدة من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1 - صفر اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين.

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، قاد ماركوس يورنتي فريقه أتلتيكو للفوز على ملعب إلتشي بهدف سجله في الدقيقة 24. 

وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لأتلتيكو في الدقيقة 16 بداعي التسلل قبل أن يهدر فيدل تشافيز ركلة جزاء عند الدقيقة 91.

واستعاد أتلتيكو توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، وحقق أتلتيكو فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم. ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا في وقت لاحق اليوم، وبفارق خمس نقاط أيضا عن برشلونة الذي يلتقي مضيفه فالنسيا غدا الأحد.

وعلى الملعب البلدي إبوروا ، يدين إيبار بالفضل في هذا الفوز للاعبه إنريكي غارسيا كيكي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الثالثة و50 و59. 

ورفع إيبار رصيده إلى 26 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق أربع نقاط عن أخر مراكز الأمان، وتوقف رصيد ألافيس عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.وفي مباراة أخرى، جدد إيبار آمال البقاء عقب فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 - صفر.

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