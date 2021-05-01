توزيع اللحوم علي 300 أسرة من أهالي جنوب سيناء

وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابورديس، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، لحوم على أكثر من 300 أسرة من الأهالي الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده، ومبروك الغمريني، رئيس المدينة، وعماد عويس، مدير إدارة الشئون الاجتماعية، وبالتنسيق مع احدى الجمعيات بالمدينة.



وقال مبروك الغمريني، رئيس مجلس المدينة، إن توزيع اللحوم يهدف إلى إدخال السرور على أهالينا، وسد احتياجاتهم، معلنا أنه جرى توزيع لحوم على أكثر من 300 أسرة، مهداة من إحدى الجمعيات الأهلية، على الأرامل والحالات غير القادرة، سواء بالمدينة أو القرى أو الوديان التابعة لها.

