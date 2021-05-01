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تعرف على مواصفات تويوتا يارس كروس SUV الجديدة

السبت 01/مايو/2021 - 06:32 م
سيارة تويوتا الجديدة
سيارة تويوتا الجديدة
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أزاحت شركة كشفت تويوتا عن سيارة يارس كروس SUV الجديدة والأحدث والأكثر أهمية للشركة، لما تتمتع به من مواصفات عالية، ومزايا ترفيهية كبيرة.

ووعدت الشركة منذ عدة أشهر عن إزاحة الستار عن تويوتا يارس كروس والتي تضمنت تصميماً حريئاً أخذ هوية يارس إلى مستوى سيارات الـSUV وتأتي يارس كروس بهوية رياضية ومقدمة أنيقة وأقواس عجلات بارزة. 


وتتمتع سيارة تويوتا الجديدة، بتصميم داخلي بسيط ومدعم بأحدث التقنيات المتوقعة في فئة السيارة، وبمساحات أوسع لراحة الركاب من شقيقتها الصغيرة يارس سيدان.

ومن المقرر أن تقدم تويتا مزايا جديدة منها خيار الدفع الرباعي المتوفر لدى تويوتا كفئة هجينة من ياريس كروس تحتوي على محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندر ومحرك كهربائي، ينتج النظام الهجين 114 حصان.

وتتميز السيارة باقتصاديتها في توفير الطاقة فيقوم محرك الوقود بدفع المحور الأمامي باستمرار بينما يقوم المحرك الكهربائي بدفع المحور الخلفي عند الحاجة لتوفير ثبات إضافي للسيارة على الطريق.


ومن المقرر أن تقوم "تويوتا" بتجميع يارس كروس في مصنعها الأوروبي في فرنساـ وتهدف لبناء 150 ألف سيارة سنوياً وتوزيعها حول العالم.

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