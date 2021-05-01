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بإستخدام وحدة " الجومكانية" .. رصد التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

السبت 01/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت حملات مدن بلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ من ازالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية،رصدتها وحدة المتغيرات المكانية،ورؤساء الوحدات القروية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز رصدت عددا من حالات البناء المخالف، وعلى الفور تم إيقافها وإزالتها في المهد، موجها بالاستمرار بالتنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، فتم إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف بقرية قضاعة ببر بحرى،وتمإزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بالبناء المخالف بقرية عماد ببر بحرى، بحضور أشرف الطبجى،رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحري، كما تمت إزالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص، ببناء سور من الطوب البلوك الحجري الأبيض بقرية الشيخ مبارك، بحضور تحية البطاط، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك.

وأضافت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تمت إزالة تعدى بناء على الأرض الزراعية مساحة 100م تقريبا بكفر ابراهيم، مؤكدة أن عدد من اللجان تتابع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنها وجهت بإزالة التعديات فى المهد.

فيما تشهد قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات لرصد البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إضافية لرصد وحدة الجو مكانية لأعمال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،لمحاولة بعض الأهالي التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مستغلين فترة الإجازة الممنوحة من الدولة للموظفين والتي بدأت الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيدًا بوحدة المعلومات الجو مكانية التي ترصد على مدار الساعة أي تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والاجهزة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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