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"التنمية المحلية" تكشف خطة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم والعطلات في ظل كورونا (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خطة الاستعداد في جميع المحافظات لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الدولة من السبت حتى الاثنين المقبل للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم التوجيه بإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية والتعامل مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة في هذا الشأن.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل بين كل القطاعات على رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كل التدابير الوقائية المتعلقة بالسلع والدواجن والأسماك والرقابة على السلع الأساسية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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