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مي سمير تكتب: فضائح قضت على أشهر حكومات العالم
السبت 01/مايو/2021 - 06:31 م
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رئيس وزراء اليابان الأسبق تاناكا حكم عليه بغرامة 500 مليون ين ياباني بعد اتهامه بالرشوة
فضيحة بروفومو ببريطانيا أطاحت بحكومة حزب المحافظين برئاسة هارولد ماكميلان
الحكومة الهولندية تقدم استقالتها بعد فضيحة قطع إعانات الأطفال
مستشار ألمانيا الغربيى ويلي براندت استقال نتيجة فضيحة تجسس خلال الحرب الباردة
قدمت الحكومة الهولندية استقالتها نتيجة فضيحة قطع إعانات الأطفال عن الأف العائلات بعد اتهامها خطأ بالاحتيال الضريبي، وتأتي الاستقالة قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية، هذه ليست الفضيحة الأولى التي تسفر عن إسقاط حكومة وبالتأكيد لن تكون الأخيرة.
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