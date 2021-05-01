مي سمير تكتب: فضائح قضت على أشهر حكومات العالم

رئيس وزراء اليابان الأسبق تاناكا حكم عليه بغرامة 500 مليون ين ياباني بعد اتهامه بالرشوة





فضيحة بروفومو ببريطانيا أطاحت بحكومة حزب المحافظين برئاسة هارولد ماكميلان





الحكومة الهولندية تقدم استقالتها بعد فضيحة قطع إعانات الأطفال





مستشار ألمانيا الغربيى ويلي براندت استقال نتيجة فضيحة تجسس خلال الحرب الباردة





قدمت الحكومة الهولندية استقالتها نتيجة فضيحة قطع إعانات الأطفال عن الأف العائلات بعد اتهامها خطأ بالاحتيال الضريبي، وتأتي الاستقالة قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية، هذه ليست الفضيحة الأولى التي تسفر عن إسقاط حكومة وبالتأكيد لن تكون الأخيرة.



