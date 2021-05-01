محمد بن راشد يكشف تفاصيل مشروع " وادي تكنولوجيا الغذاء"

كشف الشيخ محم بن راشد ال مكتوم اليوم، عن اعتزام دبي تنفيذ مشروع واعد" وادي تكنولوجيا الغذاء، بهدف تحسين الانتاجية الزراعية لدولة الأمارات، وتجعلها ملتقي عالمي لتجارة الغذاء.

جاء هذا خلال حسابه الرسمي على "تويتر موضحا أن حجم تجارة الغذاء في الإمارات يتجاوز 100 مليار درهم سنوياً، وتشكّل البلاد ملتقى عالميا لوجستيا لتجارة الغذاء. متابعاً: "سنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".

ويعد" وادي تكنولوجيا الغذاء" منطقة عالمية كاملة قائمة على الابتكار، تأتي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني، وستستقطب في مرحلتها الأولى 100 شركة متخصصة، تعمل على تقنيات زراعية متقدمة تلائم تحديات مناخ المنطقة، وتركز على الزراعة المائية والهوائية والعمودية، وتعمل وفق أنظمة الاقتصاد الدائري الأخضر.

وسيخلق "الوادي" قطاعات جديدة، تجمع بين الشركات الزراعية والمستثمرين والأبحاث والتطوير، وستنتج أكثر من 300 نوع من المنتجات الزراعية.

ويشمل "وادي تكنولوجيا الغذاء" 4 مناطق رئيسية، هي: هندسة التكنولوجيا الزراعية، ابتكار الأغذية، البحث والتطوير، والأنظمة اللوجستية المتقدمة. ولم يتم الإشارة إلى تكلفة المشروع أو حجم الاستثمارات المستهدفة.