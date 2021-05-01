Advertisements

محمد بن راشد يكشف تفاصيل مشروع " وادي تكنولوجيا الغذاء"

السبت 01/مايو/2021 - 07:02 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
Advertisements

كشف الشيخ محم بن راشد ال مكتوم اليوم، عن اعتزام دبي تنفيذ مشروع واعد" وادي تكنولوجيا الغذاء،  بهدف تحسين الانتاجية الزراعية لدولة الأمارات،  وتجعلها ملتقي عالمي لتجارة الغذاء.

جاء هذا خلال  حسابه الرسمي على "تويتر موضحا  أن حجم تجارة الغذاء في الإمارات يتجاوز 100 مليار درهم سنوياً، وتشكّل البلاد ملتقى عالميا لوجستيا لتجارة الغذاء. متابعاً: "سنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".

ويعد" وادي تكنولوجيا الغذاء" منطقة عالمية كاملة قائمة على الابتكار، تأتي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني، وستستقطب في مرحلتها الأولى 100 شركة متخصصة، تعمل على تقنيات زراعية متقدمة تلائم تحديات مناخ المنطقة، وتركز على الزراعة المائية والهوائية والعمودية، وتعمل وفق أنظمة الاقتصاد الدائري الأخضر.

وسيخلق "الوادي" قطاعات جديدة، تجمع بين الشركات الزراعية والمستثمرين والأبحاث والتطوير، وستنتج أكثر من 300 نوع من المنتجات الزراعية.

ويشمل "وادي تكنولوجيا الغذاء" 4 مناطق رئيسية، هي: هندسة التكنولوجيا الزراعية، ابتكار الأغذية، البحث والتطوير، والأنظمة اللوجستية المتقدمة. ولم يتم الإشارة إلى تكلفة المشروع أو حجم الاستثمارات المستهدفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي تكنولوجيا الغذاء ما هو وادي تكنولوحيا الغذاء

أخبار تهمك

تصريح مفاجيء من كلوب بشأن مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

جونسون وسبوتينك.. لقاحات جديدة تنضم لحصة مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 14 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يوم

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

"محمد بن راشد.. 50 عامًا في خدمة الوطن" ندوة الثقافة والعلوم بدبي

مايسة عطوة عن مشروع الـ1300 صوبة زراعية: يساهم في إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة

الإمارات تنجح في التجارب الأولية لزراعة الأرز

تعرف على التشكيلة الجديدة لحكومة الإمارات

"صندوق خليفة" يدعم ريادة الأعمال الزراعية بـ 88 مليون درهم

عزة النعيمي: دولة الإمارات أصبحت اليوم مركزاً مهماً لإطلاق المبادرات الإنسانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: يوسف إسلام.. من عالم الموسيقى إلى الإسلام