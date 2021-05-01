Advertisements

رامز جلال عن ملك قورة : "الطفلة اللي كبرت على غفلة"

السبت 01/مايو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
Advertisements
استضاف الفنان رامز جلال الفنانة ملك قورة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة التاسعة عشر من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر .

وصف الفنان رامز جلال ملك قوره خلال أحداث الحلقة بأنها "الطفلة اللي كبرت علي غفله".

أضاف :"العبد لله قبل اي حلقة جاهزلها ، انما الحلقة دي احنا ع الله الحدث ده ممرش عليا في حياتي".


الجدير بالذكر أن ملك قوره قد انضمت لفريق عمل مسلسل "شقة 6" من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

أخبار تهمك

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعة

تصريح مفاجيء من كلوب بشأن مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد عمارة يطلق تصريحا مثيرا بشأن رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يمنح راموس مهلة جديدة لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

07:01 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي