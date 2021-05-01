رامز جلال عن ملك قورة : "الطفلة اللي كبرت على غفلة"

استضاف الفنان رامز جلال الفنانة ملك قورة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة التاسعة عشر من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر .



وصف الفنان رامز جلال ملك قوره خلال أحداث الحلقة بأنها "الطفلة اللي كبرت علي غفله".



أضاف :"العبد لله قبل اي حلقة جاهزلها ، انما الحلقة دي احنا ع الله الحدث ده ممرش عليا في حياتي".





الجدير بالذكر أن ملك قوره قد انضمت لفريق عمل مسلسل "شقة 6" من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.