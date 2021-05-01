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رامز جلال ساخرًا من ملك قوره: "عايشه في دور سنووايت"

السبت 01/مايو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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إستضاف الفنان رامز جلال الفنانه ملك قوره ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة التاسعه عشر من برنامج" رامز عقله طار" ،والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر .

سخر الفنان رامز جلال من ملك قوره بسبب رقتها قائلا:" عايشه في دور سنووايت


واصل سخريته من طريقتها قائلا :" داخله تقابل صحابها في نادي الجزيره


الجدير بالذكر أن ملك قوره قد انضمت لفريق عمل مسلسل "شقة 6" من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

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