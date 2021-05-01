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رامز جلال ساخرًا من ملك قوره: "تسريحة نجلاء فتحي"

السبت 01/مايو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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استضاف الفنان رامز جلال ، الفنانه ملك قوره ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة التاسعه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

سخر الفنان رامز جلال من تسريحه شعر ملك قوره قائلا:" دي عامله تسريحه نجلاء فتحي.



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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