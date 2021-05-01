ملك قورة صارخة: "كلميهم قوليلهم ينزلونا"



وقعت الفنانه ملك قوره ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة التاسعه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر .



وانفعلت ملك قوره خلال الحلقة أثناء أخر فقره في المقلب ، وهي لعبه الهوب دروب بسبب خوفها قائلا:" لا كلميهم خليهم ينزلونا .



وواصلت في الصراخ والخوف حتي أجبرها رامز علي القفز لتقع بداخل حمام السباحة .



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.