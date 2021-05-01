Advertisements

بسبب هاتف محمول.. حبس متهم بقتل صديقه في حلوان

السبت 01/مايو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة حلوان حبس متهم بقتل صديقه بطلق ناري بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما طالبت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم.

تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسوي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.


وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد سالم"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين انه فرد خرطوش محلي الصنع، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعة

محمد عمارة يطلق تصريحا مثيرا بشأن رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يمنح راموس مهلة جديدة لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح مفاجيء من كلوب بشأن مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 20 ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سقوط العو".. ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بـ ١٥مايو

حبس عاطل متهم بترويج الحشيش في الشرابية

تجديد حبس موظف قتل حماه بـ"لكمة بالوجه" 15 يوما

ضبط قاتل صديقه بسبب هاتف محمول بالمطرية

بطلق ناري.. استمرار حبس متهمين قتلوا خفير وابن شقيقه في القاهرة

التحقيقات في واقعة قتل عامل على يد جاره طعنا بساطور في مايو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

07:01 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي